Puig i Cadafalch: uns paràgrafs

En la història de l’art, de l’arquitectura, en la vida dels seus protagonistes, Andorra pot ser un paràgraf, una nota a peu de pàgina. Però és el que tenim, recorda Enric Dilmé, i per això s’ha afanyat a posar negre sobre blanc la relació de Puig i Cadafalch amb el país.

Ara que se celebra el 150è aniversari del naixement de Josep Puig i Cadafalch, Dilmé s’ha arremangat entre paperam i imatges per revisar bibliografia i mirar-se el fons personal que en conserva l’Arxiu Nacional de Catalunya resseguint la pista andorrana. Les conclusions les ha resumit en un article, Records andorrans de l’home perseguit, que publica al seu blog personal i on, per exemple, aclareix la –més aviat inexistent– relació de l’arquitecte català amb l’hostal Valira: si més no, no n’ha trobat proves documentals, en un home que tot ho posava per escrit. També detalla la relació amb l’ampliació, que no