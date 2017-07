L'espectacle de música electrònica i llums a les Bons desborda les expectatives de públic

Actualitzada 29/07/2017 a les 07:04

Redacció Andorra la Vella

Amb Around the Castle, l’encampadà Gil Rossell, protagonista d’un espectacle de música electrònica i llums, va exhibir poder de convocatòria. Curtes, molt curtes, es van quedar les 120 cadires traslladades a l’esplanada davant de la Torre dels Moros pel comú, i una quantitat similar d’espectadors van haver de buscar-se racons on seure o seguir l’espectacle dempeus.

La proposta, inclosa a la programació del comú per a les nits d’estiu, va sumar les composicions originals de Rossell per a l’esdeveniment, una reflexió de música electrònica sobre els temps en què la fortificació de les Bons estava habitada, amb temes com The White Horse o Excalibur. Espectacularitat en el so i les llums durant aquesta primera part. Per a la segona part de l’actuació, Rossell va reservar temes més emotius i intimistes, només amb piano.