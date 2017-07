La societat d’autors accepta rebaixar al 3,5 per cent la tarifa musical als comuns

“Estem quasi a prop d’un acord, però estem molt a baix, ja no podem baixar més”. L’actual president de la Societat de gestió de drets d’autor i drets veïns (Sdadv), Dídac Camúñez, considera que demanar als comuns que paguin un 3,5 per cent dels espectacles musicals (sobre taquilla o cost de producció) ja és assumir prou les reduccions demanades per les corporacions locals. Tot i així, encara hi ha comuns que volen una xifra més baixa, a ser possible, una quantitat simbòlica fixa. “Però hi ha percentatges que ens deixarien en números vermells, amb els quals no podríem pagar els