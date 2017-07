Canvi d'ubicació de l'escenari de la plaça de la Germandat per guanyar aforament

El comú assegura que es millorarà la sonorització i s'hi podran aplegar fins a 8.100 persones

Actualitzada 27/07/2017 a les 18:43

ant Julià de Lòria es prepara per acollir la festa major i aquest any ho fa amb un escenari a la plaça de la Germandat ubicat de forma diferent respecte a les anteriors edicions. El comú ha decidit ubicar l’escenari just davant de la façana del Centre cultural i de congressos lauredià per ampliar l’aforament de la plaça i millorar la sonorització, tal com ho ha ha explicat el conseller de Cultura, Josep Roig. El canvi d’ubicació de l’escenari duplicarà la capacitat que s’ha ofert fins aleshores. Així, ara l’espai podrà aplegar fins a 8.100 persones.



A banda, segons han apuntat els tècnics de so, es millorarà la sonorització de l’espai perquè no hi haurà rebot contra la paret del davant. Així, els espectadors podran gaudir millor dels concerts programats. Un altre aspecte positiu és que la nova ubicació oferirà una millor visibilitat des de diferents punts, i es podran veure els concerts des del cap del carrer de Casa Comuna. A més, s’ha decidit introduir un altre canvi per millorar la seguretat de l’entorn. Així s’ha eliminat la llotja perquè en cas que s’hagués de desallotjar l’espai aquesta zona podria ser un impediment.



L’escenari de la plaça de la Germandat, des d’aquest divendres i fins dimarts, acollirà concerts com la Banda del Coche Rojo, l’Hotel Cochambre, Javier Gurruchaga, Ovella Xao, l’ONCA i Ramon Mirabet, i Rosario, entre d’altres.