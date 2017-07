Els pubs pagaran a partir de 30 euros al mes a l'Sdadv

L’ens d’autor i els locals nocturns acorden la tarifa d’ús de material musical

Els locals nocturns –pubs i discoteques– pagaran a partir de trenta euros al mes a la Societat de gestió de drets d’autor i drets veïns (Sdadv) per l’ús de material musical. Seria un dels punts aprovats en l’assemblea general de l’ens d’autors celebrat ahir al vespre, a la que s’hauria presentat la proposta de preus elaborada pels mateixos empresaris del sector i que, en principi, hauria estat ben rebuda per l’ens. El preu quedaria calculat en funció dels metres quadrats dels establiments.

Quedarien per establir, no obstant, les tarifes per l’organització de concerts en directe. Un punt que afecta no només