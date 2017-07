El desconegut i el síndic Areny

El 1856, uns anys abans que F. H. Deverell s’internés en aquestes valls, un viatger anònim escrivia el relat de la seva estada al país, on era rebut pel síndic del moment. Sense noms. D’identificar el mandatari, Gil Areny, se n’ha encarregat l’historiador Narcís Castells.

Una visita a la República d’Andorra. 1856 (Garsineu, 1994) recull el recorregut d’un excursionista anònim, un anglès que visitava el país mogut, explica, per la intenció d’exposar als andorrans possibles fórmules per modernitzar la seva economia (justament David Ricardo acabava de presentar les seves teories). El relat no està signat i l’autor no s’identifica en cap moment. Al pròleg que acompanya l’edició (més que exhaurida) del segell de Tremp, Francesc Prats i Armengol recull la hipòtesi que es tractés d’F. H. Deverell. Però sense cap prova contundent, així que el misteri queda en l’aire. En canvi, es pot posar nom