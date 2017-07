“Tocar al carrer em va fer trencar prejudicis, em va donar llibertat”

Debutarà a andorra el 31 de juliol com a protagonista del concert de la nit de dilluns de la festa major laurediana.

La nit de dilluns de la festa major laurediana estrena format i aposta per un concert, diguem-ne que, diferent: el del jove cantautor Ramon Mirabet acompanyat per l’ONCA.



Com es plantegen el concert?

Doncs abans que res amb moltes ganes, és el primer que faig en terres andorranes, i a sobre amb l’orquestra nacional, són dos inputs que fan venir ganes de tocar, dies que et marquen el calendari, que dius “tinc ganes que arribi el dia”. Però també hi ha un punt d’incertesa.



Què escoltarem?

Doncs haurem de tenir en compte que és un concert de festa major, no en un auditori amb