La nit de dansa porta unes 80 persones a la plaça del Quart

Al voltant de vuitanta persones es van aplegar la nit de dijous a la plaça del Quart de la Massana per seguir Escenificant, l’espectacle de dansa i improvisació produït per l’Escena Nacional d’Andorra (ENA). De la mà de les ballarines Emma Riba i Laura Alcalà i l’actor David Menéndez, la representació, dirigida a tots els públics, va jugar entre la realitat i la ficció per posar en contacte l’abstracte del moviment amb un contingut d’actualitat. “L’obra posa el focus en la desinformació que tenim a l’abast”, va explicar Riba, ballarina i cocreadora de l’espectacle, tot i que, va puntualitzar, “no