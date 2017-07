Entre llops i tempestes de neu

Divuit mesos han donat a ‘Wolves’, el curt de debut d’Álvaro Rodríguez-Areny, per a veure molt de món: un centenar de seleccions en festivals d’una llarga trentena de països. Avui es projecta als cines d’Illa Carlemany i el jove realitzador ja està ja immers en ‘Le Blizzard’.

Era una meta, però tot i així, admet Rodríguez-Areny, arribar al centenar de seleccions oficials era “impensable”. Ho han aconseguit, “i no amb festivals de poble”, puntualitza el mateix realitzador, sinó posant una pica en certàmens de referència com, sense anar geogràficament més lluny, el de cinema fantàstic de Sitges. Ara que arriba el moment de tancar la distribució, què millor que oferir una última projecció per al públic del país i, sobretot, fer-ho davant d’una de les pel·lícules més esperades de la temporada, Dunkerque? Així que Wolves precedirà el llargmetratge de Christopher Nolan en la sessió de les 22.45