Olga Gelabert ha assegurat que es tracta del primer pas del pla estratègic de museus, que ha de permetre una remodelació dels diferents espais i aconseguir més visitants

Museus obre una botiga central a la Casa d'Areny-Plandolit i amplia el marxandatge La directora de Cultura, Montserrat Planellas, la ministra Olga Gelabert i el conseller de Cultura d'Ordino, Xavier Herver, han presentat aquest dijous la nova botiga. M.T.

Actualitzada 20/07/2017 a les 16:29

El museu Casa d'Areny-Plandolit compta des d'aquesta setmana amb un nou accés des del carrer Major d'Ordino, per tornar a situar la seva entrada principal de cara al carrer més cèntric, tal com ja tenia abans del 1998, quan la recepció del museu es va traslladar al museu Postal. El nou espai, que fins ara estava infrautilitzat ja que només servia per acollir les reunions de la fundació Ramon Llull un cop cada dos anys, es converteix a més en la botiga central de tots els museus d'Andorra, que ofereix objectes de marxandatge i productes agrícoles artesanals.



La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha explicat que s'ha creat una nova línia de marxandatge com a "revulsiu" per als museus, per tal que els seus visitants es puguin emportar un record d'Andorra com és habitual en tots els museus del món. Així, l'espai compta amb productes amb la imatge de tots els museus, des de llibretes o samarretes fins als típics imants o postals. A més, la intenció és que "a poc a poc anem introduint un punt de venda a cada museu". La ministra també ha explicat que, fins ara, els diners de la venda de marxandatge no es revertien per crear-ne de nou, però que això canviarà perquè s'ha establert una partida fixa al pressupost per a aquesta finalitat. "S'ha vist i s'ha demostrat que el ministeri de Cultura és necessari perquè un país tiri endavant", ha assegurat.



Gelabert ha indicat que aquesta millora és el primer pas del que serà el pla estratègic de museus, que es presentarà en breu després que s'hagin inclòs les aportacions que s'han fet des del Govern i des del consell assessor del Patrimoni. Pel que fa a l'antiga recepció del museu, a la planta baixa del museu Postal, la ministra ha avançat que es convertirà en una sala d'exposicions permanent amb exposicions temporals de llarga durada. La primera s'inaugurarà el 14 de setembre i mostrarà elements patrimonials "que encara no s'han vist mai", com a punt de partida per "anar ensenyant a poc a poc el patrimoni que tenim a Andorra".



Un altre dels objectius d'aquesta nova entrada al museu Casa d'Areny-Plandolit és potenciar els visitants d'aquest espai, que fins ara només ofereix visites guiades. Així, en breu es donarà la possibilitat de fer visites lliures, per incrementar els visitants particulars i privats. Abans, però, caldrà resoldre que els visitants no puguin tenir accés als petits objectes de la casa, col·locant-los en vitrines o restringint el pas a certes zones. A més, ja s'ha posat en marxa un sistema de videovigilància que es pot controlar des de la nova botiga. Aquesta opció també es vol implementar a la Casa de la Vall, que és un dels altres museus amb més demanda i que només es pot accedir amb guia.