Aprovat l'entorn de protecció dels santuaris de Meritxell

El primer amb el perímetre limitat a 20 metres després del canvi de la llei

El consell de ministres aprova l’entorn de protecció dels santuaris nou i vell de Meritxell, un perímetre ja limitat a vint metres en consonància amb el canvi introduït el 2014 en la Llei de patrimoni del 2003, impulsat pels comuns. Així, queda reduïda a aquests vint metres l’àrea de protecció que gestiona directament el Govern. A banda, una segona zona, on l’executiu només té capacitat per proposar al comú cor­responent, Canillo en aquest cas, els criteris per a respectar els valors visuals del monument i el seu entorn; és potestat del comú integrar-los o no al seu pla d’urbanisme parroquial.

