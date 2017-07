La cantant de soul Joss Stone oferirà un concert a Andorra, la nit de dissabte a l'Art Hotel

La cantant britànica de soul i blues Joss Stone anuncia a la seva pàgina web un concert a Andorra per dissabte vinent, una actuació que tindrà lloc a l’Art Hotel, en el marc de la gira que realitza per diversos països europeus, d’Itàlia i Mònaco a Noruega, on està presentant el disc més recent, Water for Your Soul.

La vocalista i compositora és probablement també coneguda del públic televisiu, perquè recentment ha passat per sèries com Los Tudor, on va interpretar el personatge d’Ana de Cléveris, una de les esposes d’Enric VIII.

En el terreny musical, va saltar a la fama només