Més de 600 persones passen per l'Andorra Jazz Escaldes-Engordany

Després d’una dècada sense sonar, el festival Andorra Jazz Escaldes-Engordany ha tancat una renovada edició amb un bon balanç per part de la corporació comunal

Madeleine Peyroux aixeca el jazz a Escaldes Madeleine Peyroux aixeca el jazz a Escaldes Xavier Pujol

Actualitzada 18/07/2017 a les 17:50

El comú d'Escaldes-Engordany ha fet una valoració "molt positiva" del festival Andorra Jazz Escaldes-Engordany i ha indicat que ja s’estudia la possibilitat de donar continuitat al projecte. Tot i no exhaurir les entrades a la venda, l’organització destaca la bona acollida i l’entrega dels espectadors: “El públic ha estat la part més important del festival”, ha recalcat Massimo Di Stefano, director de la productora E-Sound, organitzadora del certamen. En el mateix sentit, des del comú s'han mostrat satisfets després que els espectadors presents als diferents concerts “agraïssin àmpliament el fet de recuperar aquest prestigiós festival”, segons ha assenyalat la directora del departament de Cultura, Anna Garcia.



L'esdeveniment ha ofert una programació de primer nivell, amb propostes com Chano Domínguez, Paolo Fresu i Uri Caine, Michael League o la cantant, guitarrista i compositora nord-americana Madeleine Peyroux, que va clausurar el festival amb un concert que va posar el públic del Prat del Roure dempeus.



El festival ha hagut de lamentar l’absència del guitarrista i compositor americà de jazz-rock John Scofield que, per motius aliens a l’organització, va cancel·lar a última hora el concert. La banda no va poder arribar a temps al país a causa del retard que va patir el seu vol. L’artista va lamentar en un comunicat no poder arribar a temps a l'actuació.



Des de l’any 1985, el Festival Internacional Andorra Jazz Escaldes-Engordany ha estat un dels màxims exponents culturals a Escaldes-Engordany. La parròquia va ser l’escenari de vint edicions i d’incalculables concerts amb rellevants figures del món del jazz. Després d’una aturada de tretze anys, el comú ha assegurat que l’Andorra Jazz Escaldes-Engordany "ha tornat amb la voluntat de quedar-se i convertir-se novament en un esdeveniment de referència i en un atractiu turístic pel país". En aquest sentit, si una nova edició es confirma, l’organització apostarà per promocionar el festival més enllà del Principat.



El festival s'ha complementat amb un cicle de concerts gratuïts a l'aire lliure a la plaça Coprínceps, la Setmana de jazz al carrer, que també s'emmarquen en el el 33è Festival Internacional Colors de Música i que tenien com a objectiu obrir el jazz a tota la població.