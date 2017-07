Actualitzada 18/07/2017 a les 07:04

El quartet White Heaven Vocal Grup va participar aquest cap de setmana al festival AdLibitum a Castelladral, on van recuperar clàssics del Gospel –It’s me, This Little Light of mine o Sit Down Sister– i adaptacions a veus de Route 66, Java Jive o Paraules d’amor. La formació andorrana va estar acompanyada pel pianista del Bages David Martell.