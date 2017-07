Provar sort amb les lletres

S’imagina algú un pet tan sublim que provoca aplaudiments entre una anònima concur­rència? Doncs així d’irreverents i escatològics es presenten, a voltes, els ‘Relats de quan podia’, de Juan Antonio Rincón Legaz, informàtic apassionat de les lletres i l’humor.

Rincón és un informàtic barceloní nascut el 1973 establert a Andor­ra que fa temps que atresora relats curts i una ingent producció de tires còmiques i de vinyetes, que s’ha decidit a publicar-les, via autoedició. En bona part “pel vessant tecnològic, perquè no voldria ser catastrofista, però el paper acabarà desapareixent”. L’any passat es va decidir a començar a donar forma de recull a les narracions per penjar-les ara a Amazon.

Les històries passen des de les més humorístiques fins a d’altres que entren en temes transcendentals: què faria cadascú en el seu últim dia de vida? “Suposo que tots buscaríem