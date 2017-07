Música celta, tango i klezmer amb l'ONCA Bàsic a Ordino

El duet de violins format per Àlex Arajol i Francesc Planella en el marc de l’ONCA Bàsic actua aquest migdia a la placeta del Pajó d’Ordino, en el marc del Summer Village, en un concert que suposarà un recorregut per músiques d’arreu, des de la d’arrel celta fins al tango i el so klezmer.

Dimecres vinent l’ONCA Bàsic proposa un altre concert a Ordino, a sant Martí de la Cortinada, a les Nits obertes, amb un quartet amb oboè, cosa que donarà l’oportunitat de sentir un instrument poc habitual en format de música de cambra.