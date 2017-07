'Il trovatore' de Rechi arriba al país amb Liceu a la fresca

Divendres 21 de juliol es projectarà a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany l’òpera Il trovatore, dirigida per l’andorrà Joan Anton Rechi. La projecció forma part de la iniciativa Liceu a la fresca, que per primera vegada passarà pel país, i que té com a finalitat fer arribar la cultura operística a la ciutadania. Els espectadors podran seguir la projecció de manera gratuïta. Arribarà de manera simultània a municipis catalans i, per primera vegada, també espanyols, com ara Madrid, Granada o Màlaga, i a un altre país.

La producció de Rechi de l’òpera de Verdi no es contextualitzarà a l’època medieval com a