Pokémon mai no mor

Encara que ja no es vegin hordes de caçadors de Pokémon digitals per ciutats, valls i cims, el popular joc segueix vigent.

Allò de Pokémon Go va ser un fenomen puntual, explica Adry Evan Palau, que es troba entre els impulsors de la que volen que sigui una competició nacional, primer, i internacional, a continuació, d’aficionats al veterà joc de Nintendo, en versió clàssica. Una lliga de vuit gimnasos amb batalles en línia, medaller i premis. Una competició que de la versió digital passi a convertir-se, confien, en un torneig presencial que se celebri a Andorra. “A Espanya no hi ha res de semblant”, indica Palau, així que veu probabilitats que la lliga impulsada pels aficionats del país pugui expandir-se cap al