El Liceu a la fresca arriba per primera vegada a Andorra

El proper divendres 21 de juliol es projectarà, de manera simultània amb municipis espanyols, l'òpera 'Il trovatore', dirigida per l'andorrà Joan Anton Rechi, a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany.

Actualitzada 13/07/2017 a les 17:50

L'òpera se suma a l'oferta musical que ofereix Escaldes-Engordany aquesta temporada d'estiu. El proper 21 de juliol, a les 10 de la nit, es projectarà en directe a la plaça Coprínceps l'òpera 'Il trovatore', dirigida per l'andorra Joan Anton Rechi. La projecció serà gratuïta i simultània amb municipis catalans i, per primera vegada, també espanyols, com ara Madrid, Granada o Màlaga. Amb la visita a Andorra, serà el primer cop que la iniciativa Liceu a la fresca arriba a un altre país.



L'any passat, 120 poblacions es van sumar a l'esdeveniment amb la projecció de l'òpera de Puccini, 'La bohème'. L'objectiu del Liceu a la fresca, tal com ha explicat el conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany, Salomó Benchluch, és trencar barreres sobre l'òpera i fer-la arribar al conjunt de la ciutadania. A més, el conseller ha recalcat que aquesta proposta se suma a la "vinculació" de la parròquia amb els esdeveniments musicals i que pretenen "obrir noves vies a altres varietats musicals". Precisament, aquest dijous s'estrena l'altra de les novetats musicals escaldenques d'enguany, l'Andorra Jazz Escaldes-Engordany.



Pel que fa l'obra d'aquesta edició del Liceu a la fresca, el seu director ha destacat que 'Il trovatore' és un dels muntatges "més difícils" del repertori de Verdi perquè l'argument és "enrevessat i rocambolesc". Rechi ha explicat que per intentar aportar versemblança a les escenes no ha situat la trama en l'època medieval, com en l'obra original, sinó que l'ha ambientat a principis del segle XIX, en un context de guerra i brutalitat, on tot el que succeeix és "creïble". Rechi ha utilitzat l'estètica de Goya per inspirar-se i fins i tot utilitza el propi pintor com a personatge que uneix les diferents escenes.



El director andorrà, que estrena l'òpera aquest dilluns 17 de juliol al Liceu de Barcelona, ha assegurat que sent "especial il·lusió perquè es vegi la meva feina al país", ja que comenta que des que es dedica a l'òpera les seves produccions mai havien arribat al Principat.