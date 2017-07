Les entrades del concert de Bisbal, a la venda des d'aquest dimarts pel preu d'11 euros

Actualitzada 11/07/2017 a les 18:33

Andorra la Vella celebrarà la festa major del 4 al 7 d'agost amb una seixantena d'actes i activitats destinats a tots els públics i edats. Esports, sardanes, jocs infantils, actuacions musicals i castells són algunes de les propostes que els cònsols de la parròquia han presentat aquest dimarts. A causa de l'èxit de l'any passat, els actes de la festa major d'Andorra la Vella es tornaran a centrar a la plaça Guillemó i a la plaça del Poble amb l'objectiu que la festa estigui present a les zones més populars de la parròquia. La celebració arrencarà amb el pregó que anirà a càrrec de l'andorrana Maria Lanau, "una artista d'èxit que està triomfant al país i a Espanya i que va néixer a Andorra la Vella", segons la cònsol major, Conxita Marsol.



En total s'han programat al voltant de 60 activitats per tots els públics i el pressupost d'enguany arriba als 160.000 euros, tot i que Marsol ha assenyalat que "el concert de David Bisbal va a part". Aquest és el concert estrella de la festa major, que tancarà el dilluns 7 d'agost la festa i que s'espera que porti un gran nombre de gent a l'envelat del Parc Central, on està tenint lloc aquest estiu el Cirque du Soleil. Des d'aquest dimarts es poden comprar les entrades del concert de Bisbal per un preu d'11 euros, "un preu popular i que hem hagut de fixar tenint en compte el contracte de l'artista", ha explicat Marsol. En l'àmbit musical, també s'han destacat les actuacions dels grups La Iaia, La Pegatina, Animal, Los Diablos i, com és tradició, el ball de nit amb l'orquestra la Principal de la Bisbal.



Una altra novetat d'enguany és que s'aprofita l'ocasió de la festa major per celebrar els 50 anys de l'agermanament amb Valls. Andorra la Vella i la capital de l'Alt Camp festejaran aquest aniversari uns dies abans de la festa major de la parròquia a Valls, on també fan festa popular. A més, Conxita Marsol ha explicat que es farà la novena edició del menú de festa major, activitat per la qual han aconseguit la col·laboració dels restauradors de la zona, i per això la cònsol ha destacat, en senyal d'agraïment, que "la festa s'ha de fer entre tots junts". D'altra banda, el cònsol menor, Marc Pons, ha fet un repàs a tota la programació i ha destacat el gran nombre d'activitats pels diferents grups d'edats. Un any més, els infants podran gaudir de la Festa del Joc i de l'Esport al Parc Central. Pons també ha presentat una altra edició del concurs d'Instagram en què cada any participen unes 200 fotografies que reflecteixen un moment de la festa.