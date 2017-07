Quaranta-vuit cases ordinenques que enfonsen les arrels fins al segle XII i Albert Pujal que, com a incombustible cronista de la història de la parròquia, n’ha resseguit la pista. El resultat, un nou i voluminós estudi, ‘Ordino segle XVI. La vida a Andorra a l’Edat Mitjana’

ujal ha resseguit la història de les 48 cases ordinenques –origen d’alguns dels cognoms més estesos al país– des del segle XII fins al XVII. Cases entre les quals la de don Guillem, a la qual “gent amb poc coneixement diu Plandolit”, que en realitat és un cognom importat, ja que el de la família era Areny, puntualitza l’autor d’aquest recorregut per la història d’Ordino. Un recorregut que comença per les famílies, segueix per les cases i acaba pels cognoms que, en realitat, no es van imposar fins al concili de Trento, amb els registres sagramentals.

Però amb aquesta mirada en