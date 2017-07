“A través de l'art es trenquen fronteres, es destrueixen barreres”

El gadità aixecarà el teló del rediviu festival internacional de jazz d’Escaldes-Engordany dijous vinent. Promet un concert eclèctic amb la veu que ha construït durant dècades

Escaldes recupera l’emblemàtic Festival de jazz. L’edició 20+1 arrenca dijous amb Chano Domínguez, que ja hi havia passat per l’anterior etapa. Feliç, diu el gadità, de tornar-hi perquè el regust de boca que li havia quedat, assegura, era bo.



Amb una trajectòria de cinc dècades com la seva, té repertori per triar: què ens oferirà?

Bé, en això soc bastant eclèctic i depèn de com em sento i veig la reacció del públic en cada moment. No sé què hi faré, però segur que tocaré composicions originals, estàndards, flamenc i el que jo en dic estàndards llatins: boleros, etcètera.



Un músic flamenc que