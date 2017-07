El Prat del Roure serà l'escenari d'un festival de salsa

Actualitzada 10/07/2017 a les 07:06

Alba Doral Andorra la Vella

Encara queda, però els organitzadors del festival de salsa i kizomba que se celebrarà el 30 de setembre i l’1 d’octubre al Prat del Roure ja tenen el cartell tancat, pel que fa a actuacions, professors per als diferents tallers que s’hi impartiran i activitats –com la festa de la nit de dissabte– obertes al públic. Promogut per un grup d’aficionats al ball, encapçalat per Sònia Torres, l’esdeveniment atraurà membres d’associacions i escoles d’Espanya i França, com en ocasions anteriors. Raó per la qual les inscripcions als assistents al congrés es vendran en paquets turístics.

Al cartell hi ha formacions com l’orquestra Al son de Planas, que actuarà al ball obert al públic. La formació té un recorregut de quatre dècades, fundada per Raúl Planas, reconeguda figura de la música cubana i pare i avi dels dos músics que actualment encapçalen la banda. També hi actuarà Dorian Planas, al capdavant de la seva orquestra, i LMK Indomables, que porten al repertori pop urbà, salsa, bachata, electrollatí i balades.

La nòmina d’artistes convidats a l’esdeveniment es completa amb les parelles de ball de Fantastic Four, quatre professors de ball que imparteixen classes a Lisboa (dos són portuguesos i dos, angolesos) i que en aquella ciutat estan causant furor entre els aficionats als ritmes llatins. A la trobada a Escaldes de la tardor no tan sols oferiran exhibicions, sinó que s’encarregaran d’impartir els tallers.