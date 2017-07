La Fada homenatja Lou Reed, de nou amb The Magic and Loss

La banda barcelonina torna a la sala de la capital el dia 21 vinent

Fa mig segle va debutar als escenaris The Velvet Underground, banda fundada per Lou Reed i John Cale i apadrinada per Andy Warhol. Si algunes de les obres icòniques de l’artista plàstic es poden veure actualment a l’exposició This is Pop Art, al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), l’escenari de La Fada Ignorant depara l’oportunitat de completar l’experiència amb el concert previst per al dia 21 vinent: la formació barcelonina The Magic and Loss Orchestra ret homenatge a Lou Reed, que enguany hauria fet els setanta-cinc anys. És el segon concert de la formació a la capital, després d’omplir la sala