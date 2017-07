“Quan algú veu una escultura meva per primer cop somriu”

L'artista francesa exhibeix els seus ‘Bonbons drapeau’ a Vivand i a la sala Art al Roc, uns caramels, diu, que tenen èxit perquè tothom els reconeix fàcilment i recorden la infantesa

L’empremta de Laurence Jenkell (Bourges, 1965) es desplega per la principal artèria escaldenca: setze dels seus caramels embolicats amb diferents banderes s’enfilen Carlemany amunt, fins a Art al Roc, que exhibeix un altre grapat de peces: caramels més “exclusius”, diu, en marbre, bronze, alumini i plexiglàs transparent, treballats a partir de diferents làmines del material encolades i convertides en el gran bloc sobre el qual va esculpir com si fos marbre.



Per tant, treballa cada material de diferent manera?

Sí, del plexiglàs, per exemple, enganxo els diferents fulls, els escalfo al forn i poso a l’interior la forma, un punt de suport