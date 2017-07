Cultura suspèn la nit del rap a la Farga per promocionar l'alcohol

El cartell anunciador del concert, amb els preus de les begudes, va ser el detonant de la decisió

La Farga Rossell havia de ser aquesta nit escenari per quart any de la Nit del Rap, una proposta de música alternativa que ha anat creixent en acceptació i que estava inclosa a les Nits d’estiu als museus. Enguany oferia un cartell on als protagonistes d’edicions anteriors, Veloziraptors, s’hi afegien tres grups nacionals de la molt minsa –encara que creixent– escena del hip hop al país. Però no se celebrarà. El Govern va anunciar la suspensió adduint –diplomàticament– motius “tècnics”. La raó real és que no els va fer el pes el cartell amb què els joves organitzadors van promocionar