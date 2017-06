Escaldes consagra les Nits del món al fado lisboeta, el reggae, la samba i el rock d'Elvis

La vetllada dedicada a Lisboa i a la música lisboeta per excel·lència, el fado, obrirà el dia 6 vinent la programació de les Nits del món, una proposta que suma música i gastronomia en l’oferta cultural estiuenca d’Escaldes-Engordany. Actuarà Cristina Madeira i hi haurà opció a tastar pataniscas, alheiras de Mirandela i pasteis de nata.

Per a la segona sessió, la del 20 de juliol, una aposta que qualla: la Nit del silenci, en què els assistents poden triar entre la música de tres discjòqueis a través dels auriculars.

Pel que fa a l’agost, el dia 3 el grup Koers aproparà a