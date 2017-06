Deu concerts del FeMAP aproparan la música antiga a Andorra i la Seu

Comença demà amb ‘Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat’, a la catedral

L’espectacle Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat, que recull les peces d’un manuscrit del segle XIV, obre demà al claustre de la catedral de la Seu la setena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), un certamen al qual Andorra s’afegeix per sisè any consecutiu, amb tres propostes i una aportació de 10.000 euros. El festival oferirà deu dels 49 concerts al país i la capital alturgellenca.

Per Andorra, com s’havia anunciat, desfilaran el duet de John Potter (un dels principals tenors de la música antiga a Europa) i Ariel Abramovich, que actuaran el 29 de juliol