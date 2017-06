Un carnaval en ple estiu, el plat fort de la 4a edició de les Nits del Món

A més dels concerts de música, les Nits del Món també oferiran als assistents gastronomia autòctona de cada país per descobrir productes i begudes de diferents indrets del món.

Actualitzada 29/06/2017 a les 18:14

El comú d’Escaldes-Engordany continua apostat, un any més, per la música per amenitzar les nits de l’estiu. Avui al migdia s’ha presentat la 4a edició de les Nits del Món, una activitat que oferirà, de manera gratuïta, cinc concerts distribuïts al llarg dels mesos de juliol i agost. Cadascun dels espectacles musicals volen traslladar als espectadors a una població concreta del planeta per descobrir-ne el seu folklore i també la seva gastronomia. D’aquesta manera, aquells que hi vulguin assistir, a més d’escolar noves músiques del món, també podran degustar productes i begudes de diferents indrets del món.



El tret de sortida es produirà el proper dijous 6 de juliol, i es dedicarà el primer concert, i el tast dels diferents plats, a Lisboa. De la veu de Cristina Madeira, el públic podrà gaudir d’una de les més prestigioses cases de fado de la capital portuguesa, el 'Club de Fado'. Aquest concert anirà acompanyat d’un menú que començarà amb 'pataniscas' de bacallà, continuarà amb 'alheiras' de Mirandela i per postre 'pasteis' de nata. Però la nit més destacada se celebrarà el proper 17 d'agost, moment en què Rio de Janeiro omplirà la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. “Celebrarem un carnaval en ple estiu”, ha ressaltat el conseller de RRHH i Cultura, Salomó Benchluch. La nit de carnaval es desenvoluparà a ritme de batucada i de capoeira, i també anirà de la mà de la típica ‘caipirinha’ i del ‘salgadinho’.



Una altra de les activitats rellevants serà la nit del silenci amb tres discjòqueis que faran ballar a la gent en silenci, ja que es proporcionarà uns auriculars sense fil a tots els assistents. “És espectacular perquè cada nit fem ple a nivell de seients, fan ple les terrasses, hi ha molta gent de peu i cada vegada més gent ballant”, ha destacat Benchluch, en relació a les edicions anteriors. Les dues nits restants traslladaran el públic a Kingston, el 3 d’agost, i el 31 del mateix mes als anys 50 amb el rock-and-roll d’Elvis Presley.



Les Nits del Món s’engloben en el marc del 33è Festival Internacional Colors de Música i s'afegeix a altres propostes musicals que s'estan impulsant des del govern comunal com la Setmana del Jazz al Carrer o el Festival de Músiques del Món. Totes les nits del món se celebraran a partir de les nou de la nit a la plaça Coprínceps.