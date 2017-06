Nits als museus: teatre, ciència i una 'odissea eròticomusical'

Programada una quarantena d’activitats de juliol a finals de setembre

Fins a una quarantena de propostes inclou el programa de les Nits d’estiu als museus, activitats que s’estendran per equipaments de gestió pública i privada i que ofereixen un ampli ventall: hi ha molta música, del so més clàssic (el Quartet Doppler de l’ONCA, entre d’altres) al rap (a la Farga Rossell, ja per quart any consecutiu, l’1 de juliol) i el pop fusió (Pali, al Museu de la Moto, el 12 de juliol) o experimentacions electròniques (Endo Lab, amb el violoncel electrònic de Jordi Claret, el 15 de juliol, a Casa Rull); però també hi ha oferta de nits