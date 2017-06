Gurruchaga i Rosario, caps de cartell

La cantant madrilenya serà l’encarregada de tancar els concerts de festa major a l’escenari de la plaça de

la Germandat

La conselleria de Cultura de Sant Julià de Lòria aposta per dos clàssics de l’escena musical espanyola com a caps de cartell de la festa major. Javier Gurruchaga i la Orquesta Mondragón repassaran quaranta anys de carrera a l’escenari de la plaça de la Germandat la nit de diumenge 30 de juliol. I el darrer gran concert serà enguany per a la cantant madrile­nya Rosario Flores. La mitjanit de dimarts 1 d’agost presentarà en escena el seu darrer disc, Gloria a ti. “Estarem davant d’un espectacle en tota regla”, va assenyalar la cap de Cultura del comú, Laura Rogé, sobre

#1 Canòlich

(27/06/17 07:48)