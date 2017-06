El Museu Thyssen, el World Champions 99 i la Casa de la Vall s'incorporen al Passmuseu Andorra

El Passmuseu arriba així a un total de vint infraestructures

Tres nous espais museogràfics s'han incorporat aquest any al Passmuseu, que suma en total vint infraestructures. Es tracta del Museu Carmen Thyssen Andorra, el World Champions 99 del pilot espanyol Jorge Lorenzo i, també, la Casa de la Vall, que des de finals de l’any passat es un espai de visita de pagament. D'aquesta manera, els visitants que disposin del Passmuseu es beneficiaran d'una reducció en el preu de l'entrada en aquests tres nous espais.



L'adquisició del Passmuseu permet descobrir d'una manera pràctica i econòmica l'àmplia oferta museística del país. El cost d'aquest passaport és de 2,5 euros i dona dret a una reducció d’entre el 40 i el 50% en el preu de l'entrada de tres espais a escollir entre els vint existents al país.



Els objectius del Passmuseu són promoure i difondre conjuntament les infraestructures museístiques del país, potenciar la circulació de visitants entre les diferents infraestructures, facilitar la comercialització de l’oferta des d’un únic punt, reforçar la imatge de varietat de l’oferta museística d’Andorra i aprofundir en el coneixement dels hàbits del visitant cultural a Andorra.



Amb la incorporació d'aquestes tres propostes dins del Passmuseu es pretén augmentar el nombre d’usuaris que en gaudeixin i alhora incentivar un major nombre de visites creuades entre els diferents espais. Aquesta opció de visita també és vàlida per a andorrans i residents que vulguin descobrir la cultura pròpia a un preu molt assequible. El Passmuseu està disponible a tots els museus i espais expositius presents al passaport, així com a totes les oficines de turisme i alguns establiments d’allotjament del país.