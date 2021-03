Permisos per a usos especials al carrer

Actualitzada 10/03/2021 a les 12:04

Autorització per a les parades de venda ambulant

Es considera venda ambulant o no sedentària la que es realitza fora d’un establiment comercial permanent, a la via pública, en llocs i dates variables. L’autorització per explotar parades, taules i casetes per a la venda ambulant amb motiu d’esdeveniments, festes populars, fires o mercats l’ha d’emetre sempre el comú. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una sèrie de documentació: memòria descriptiva del tipus d’ocupació que es vol realitzar, plànol o croquis de situació, autorització sanitària si és necessari, i pòlissa d’assegurança. La venda ambulant es realitzarà en instal·lacions desmuntables que únicament s’ubicaran en els llocs que s’especifiquin en l’autorització. També es pot autoritzar la venda ambulant en vehicles que compleixin la normativa d’aplicació per realitzar l’activitat. Quan els productes a la venda siguin aliments, a més, han de complir les condicions establertes en la normativa específica.

Ocupació de l’eix central per realitzar accions

En constituir un important focus d’atracció turística, l’eix comercial d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany permet l’ocupació temporal de la via pública amb finalitats promocionals excepcionals, ja sigui per a la presentació de nous productes o amb motiu de la inauguració de nous establiments. La capital delimita sis zones amb espais susceptibles de ser ocupats amb aquesta finalitat, mentre que Escaldes, de la seva banda, compta amb una ordinació específica per a l’ocupació de Vivand. En tots dos casos, només poden demanar l’autorització els establiments comercials de la zona situats en planta baixa i amb façana i accés principal a l’espai públic. Aquests, a més, hauran d’ocupar l’àrea immediatament frontal a la botiga, i la instal·lació haurà de complir criteris estètics respectuosos amb l’entorn. El desmuntatge ha de tenir lloc després de finalitzat l’horari comercial del dia autoritzat i l’espai públic ha de quedar totalment lliure abans de les dotze de la nit en el cas d’Andorra la Vella i de les sis del matí a Escaldes.

Ús de patinets

Andorra la Vella ha aprovat recentment una ordinació que prohibeix l’ús de patinets i monopatins a les voravies i àrees per a vianants de la parròquia. Escaldes-Engordany també restringeix la seva circulació a l’eix de Vivand.

Cobertes dels horts

La capital regula mitjançant un reglament específic l’adequació a l’entorn paisatgístic dels coberts d’horticultura periurbans, per tal de minimitzar l’impacte visual que puguin provocar, i per afavorir la salubritat en aquests espais.

Itineraris privats

La senyalització d’itineraris d’iniciativa privada –ja siguin temporals o permanents–, per a rutes turístiques d’excursionisme, eqüestres, BTT, etcètera, ha d’estar autoritzada pel comú corresponent, a qui se li ha de fer arribar un projecte detallat.

La celebració de proves esportives, actes culturals o activitats de lleure, així com la venda ambulant o qualsevol altra activitat comercial o promocional que requereixi l’ocupació de la via pública, s’ha de dur a terme amb l’autorització prèvia del comú. Tot i que la normativa varia força en funció de la corporació, la sol·licitud s’ha de presentar per escrit en tots els casos. Habitualment és obligatori adjuntar un plànol a escala on es faci constar la superfície exacta que es vol ocupar, així com un document que detalli les mesures que s’adoptaran per garantir la seguretat durant l’esdeveniment. Eventualment, també és necessari acreditar la comunicació realitzada al cos de policia o a Protecció Civil, com a la Massana, així com la contractació d’una pòlissa d’assegurances, quan l’activitat ho requereixi. Alguns comuns, com Canillo o Ordino, es reserven el dret de cobrar una fiança, en funció de quin sigui el projecte i el seu abast. A Encamp només si hi ha accés motoritzat.