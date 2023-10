Un gos amb habilitats amb la pilota

Actualitzada 05/10/2023 a les 17:58

⚽️| Nuestro nuevo mejor amigo, está bien y con nosotros en el #TemploAlebrije después de haber debutado en la @LigaMXExpansion #AlebrijesEsOaxaca #JuntosXLaT3rcera⭐️⭐️ pic.twitter.com/3n1EjdXqJN — Alebrijes Oaxaca (@AlebrijesOaxaca) September 28, 2023

| Nuestro nuevo refuerzo fue a realizar sus pruebas médicas para ser prestando en los próximos días de manera oficial #AlebrijesEsOaxaca #JuntosXLaT3rcera⭐️⭐️ pic.twitter.com/xSFeagrili — Alebrijes Oaxaca (@AlebrijesOaxaca) September 28, 2023

Un gos es va convertir la setmana passada en el principal protagonista d'un partit de la Segona Divisió del futbol mexicà. L'animal va saltar al terreny de joc cap al minut 90 de l'enfrontament de l'Alebrijes contra el Dorados, aconseguint el poder de la pilota amb qüestió de segons. Els àrbitres es van veure obligats a aturar el partit durant tres minuts, temps en què membres de seguretat i fins i tot jugadors van intentar aturar a l'animal, que els esquivava a cadascun d'ells amb la pilota encara a la boca."Està jugant millor que alguns", exclama el comentarista entre riures, en un vídeo de gairebé tres minuts que va fer-se viral a les xarxes socials. Després de moltes driblades, un dels jugadors l'aconsegueix aturar i, tot i que el personal de seguretat intenta immobilitzar l'animal amb una corda, el gos acaba abandonant el terreny de joc sent enganyat amb una pilota.L'Alebrijes va explicar a través de Twitter el que li havia passat al gos, explicant que "el nostre millor amic està bé i amb nosaltres després d'haver debutat a la Liga Expansión MX". També el van portar el veterinari i van fer broma afegint que "havia de passar les proves mèdiques" per ser presentat com a jugador de l'equip.