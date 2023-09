Enxampada transportant 25 infants dins el cotxe

Actualitzada 30/09/2023 a les 19:01

La policia de Bukhara, a l'Uzbekistan, va detenir a mitjans de mes una dona que transportava 25 menors dins del cotxe. Segons mitjans locals, es tractaria d'una professora de llar d'infants que tornava als nens i nenes de l'escola. Les imatges, que s'han viralitzat aquesta setmana a les xarxes socials, mostren als més de vint menors posats de qualsevol manera per tal de cabre al turisme: drets, els uns sobre els altres, i fins i tot a dins el maleter. La conductora va confessar als agents que no era la primera vegada que portava tants nens al cotxe i ha estat condemnada per conducció temerària.