Actualitzada 29/09/2023 a les 18:30

Un os negre ha sorprès aquesta setmana a una família que es disposava a fer un pícnic al parc natural de Chipinque, a prop de Monterrey (Mèxic). L'animal es va enfilar sobre la taula i va començar a menjar-se els tacos i les enchiladas que havien preparat. La gravació, feta per un altre membre de la família, dura gairebé dos minuts i es pot veure com el plantígrad, que fa cas omís als presents, no s'atura fins que s'ha cruspit tot el banquet.