Un vol fa mitja volta per un episodi de diarrea

Actualitzada 06/09/2023 a les 14:02

Un avió que volava d'Atlanta a Barcelona va haver de fer mitja volta divendres a causa de la "diarrea d'un passatger que hi havia per tota la cabina de l'avió", catalogada pel mateix pilot com un "risc biològic". El pilot va considerar que era millor canviar el rumb, tornar a l'aeroport d'origen i netejar l'aeronau. Finament, l'avió va arribar a Barcelona amb vuit hores de retard i amb una tripulació nova. Imatges de l'avió abans de ser netejat s'han fet públiques avui a les xarxes socials, on es pot veure diversos trossos de paper al passadís central i algunes taques.