Àlbum de noces d'alçada

Actualitzada 12/07/2023 a les 17:14

L'Iñaki, un usuari de TikTok (@inakiartu) ha compartit a la xarxa social un vídeo de l'experiència que va viure quan estava acampat a una muntanya del Principat. Al clip podem veure com comença fent una vista panoràmica d'una muntanya andorrana, ensenyant una tenda de campanya, però el rellevant és que hi ha un helicòpter amb uns nuvis al costat d'aquesta. Iñaki intervé al vídeo dient "Ha parat un helicòpter al costat de la nostra tenda i baixen un nuvi i una núvia allà al mig per fer-se fotos". I és que el que es pensava l'excursionista era que "ens posen una multa, o alguna cosa, no ho sé", diu sorprès alhora que enfoca a la parella.