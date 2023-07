Actualitzada 11/07/2023 a les 12:08

El Connor és un cadell de tres mesos i pròximament es convertirà en un gos policia. Es tracta d'un pastor belga malinois, una raça que s'adapta a diferents especialitats. Per ara el Connor ja ha començat a treballar amb el seu guia, però no serà fins d'aquí a un any que començarà a ser operatiu.