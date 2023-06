El projectil, llançat per l'alcaldessa de la localitat de Samepedros, a Burgos

Tret de sortida a les festes de Samapedros, a Burgos, accidentat, quan el coet llençat per la seva alcaldessa no ha tingut el rumb que s'esperava i ha acabat impactant contra la zona habilitada per als periodistes. El projectil ha ferit lleument a dos fotògrafs.