Atac d'un grup d'orques a una flota de The Ocean Race

Actualitzada 23/06/2023 a les 18:18

Ensurt pels tripulants de dues embarcacions de la flota de The Ocean Race, la volta al món per equips, en ser atacats per un grup d'orques. Els afectats, dos dels VO65 del Team Jajo i Mirpuri Trifok Racing, passaven per l'oest de Gibraltar, a l'oceà Atlàntic, quan tres orques van començar a xocar contra les embarcacions, empenyent i mossegant els timons. El patró d'un dels equips afectat ha descrit els 20 minuts en què les orques els han colpejat com a "aterridors": "Hem retirat les veles i hem reduït la velocitat del vaixell i, afortunadament, després d'alguns atacs han marxat", ha relatat a alguns mitjans de comunicació.