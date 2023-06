Actualitzada 19/06/2023 a les 20:17

Una operativa de rescat per contenir a un suïcida s'ha fet viral a les xarxes socials per a la seva espectacularitat. En el vídeo, que podria estar enregistrat a Singapur, es pot veure com una desena de bombers estenen una xarxa i descendeixen pels balcons per contenir una persona amb intencions de tirar-se al buit.