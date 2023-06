S'ensorra un pont en construcció a Bihar, Índia

Actualitzada 13/06/2023 a les 19:13

Un pont en construcció es va esfondrar a Bhagalpur una ciutat a l'est de Bihar, Índia. La infraestructura de formigó de 3 quilòmetres i 4 carrils es va ensorrar sobtadament al riu Ganges. El més sorprenent és que aquest pont de Sultanganj és el segon cop que es desploma d'ençà que va començar a construir-se el 2017, la primera vegada va ser l'abril del 2022 i la segona aquest diumenge.En el vídeo es pot veure com algunes persones van tenir l'oportunitat de captar-ho en vídeo. Per ara encara no es pot confirmar l'existència de ferits.