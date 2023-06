Destrucció de la presa de Kakhovka

Actualitzada 08/06/2023 a les 10:38

La destrucció de la presa de la central hidroelèctrica de Kakhovka a Ucraïna ha suposat una afectació per als habitants de les poblacions situades a la vora del riu Dniéper en el seu recorregut fins al mar Negre. L'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris de l'ONU assegura que ja han sigut 16.000 persones les evacuades de les àrees inundades. De la mateixa manera, a la zona de Nova Kakhovka, ocupada pels russos, hi ha almenys 7 persones desaparegudes.Els responsables fins ara no són clars, Kiív acusa Moscou de l'atac, però aquests ho neguen i els hi atribueixen a Ucraïna. La comunitat internacional assegura que és un crim de guerra, segons han informat mitjans catalans.