Actualitzada 02/06/2023 a les 17:59

Un pagès ruixa amb purí a un grup de persones que havien ocupat la seva propietat per organitzar una festa il·legal. Els ocupants havien escollit un camp de la Noguera per instal·lar un campament amb dues carpes amb taules, cadires i equips de música, el pagès com a resposta va procedir a ruixar-los amb purí amb un tractor.