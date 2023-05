Intenten ocupar el pis turístic d'un youtuber a Soldeu

Actualitzada 30/05/2023 a les 09:56

El youtuber immobiliari Salvilla ha denunciat a les xarxes socials un intent d'ocupació d'un pis turístic que té a Soldeu. Els implicats són un matrimoni que havia llogat el pis per passar-hi una nit i que, segons explica el creador de contingut, el matí següent no van abandonar l'immoble a l'hora establerta. Salvilla relata que el personal de neteja es va desplaçar fins a l'immoble quan els inquilins ja l'haurien d'haver abandonat i van veure que aquest continuava ocupat. Els hostes no van deixar accedir als netejadors a l'habitatge i a més van bloquejar les trucades i missatges de Whats App amb la intenció, segons el youtuber, "de quedar-se unes hores o dies més allà". Salvilla assegura que el personal de neteja es va passar "fins a dues hores intentant entrar". Amb tot, el youtuber indica que van haver de trucar a la policia per accedir al pis, que estava ple de brutícia i d'etiquetes. A més, el creador de contingut explica que els inquilins presentaven indicis d'estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues.Finalment, els agents van mediar amb els turistes i van aconseguir que acabessin marxant de forma voluntària. En el vídeo Salvilla agraeix la tasca de la policia, assegurant que van fer "un treball excepcional", i afegeix que "a Andorra ve la policia de seguida, no és possible ocupar", "això no és Espanya".