Petons a distància

Un institut de la Xina desenvolupa un aparell per sentir i fer petons a través de videotrucada

Actualitzada 10/03/2023 a les 20:24

Jiang Zhongli, de l'Institut Professional de Tecnologia Mecatrònica de Changzhou, ha descobert la solució per a les relacions a distància: un dispositiu que et permet fer i sentir petons tot i estar a quilòmetres de distància. La tecnologia consisteix en un mòdul de silicona en forma de boca amb sensors que et permet sentir la pressió, el moviment i la temperatura dels llavis de la persona amb qui estàs fent videotrucada. L'aparell té un preu aproximat de 40 euros i va connectat amb una aplicació mòbil.