Detingut per intentar apunyalar una hostessa amb una cullera trencada

L'home ha estat detingut per intentar apunyalar un hoste de vol i obrir la porta d'emergència

Actualitzada 10/03/2023 a les 19:56

Caos en un vol entre Los Angeles i Boston després que un home hagi intentat apunyalar amb una cullera de metall trencada a una hostessa i obrir una porta d'emergència. El vídeo del moment s'ha fet viral a les xarxes socials, on es pot escoltar al detingut dient: "M'estic fent càrrec d'aquest avió". L'home de 33 anys va ser reduït per un grup de persones durant el mateix vol. A causa de l'incident, la companyia United Airlines li ha prohibit l'entrada de per vida i l'arrestat s'enfronta a càrrecs d'interferència en un vol.