Un criador de peixos ensenya com pesca a l'hivern

Actualitzada 10/02/2023 a les 20:42

Un criador de peixos s'ha fet viral a les xarxes per compartir un vídeo de com captura i emmagatzema peixos durant l'hivern. Es tracta de Sergey Russkin, de 26 anys, ell ensenya a les plataformes la seva tècnica per pescar en els mesos de més fred.