Actualitzada 18/01/2023 a les 19:44

Residents de la ciutat russa de Yakutsk, comparteixen els seus consells per suportar temperatures de fins a -60 graus. Els termòmetres van marcar els -47 graus la setmana passada, una xifra que es registra amb freqüència, i alguns dels seus habitants expliquen que quan la temperatura baixa dels 45 graus negatius els més petits no van a escola, mentre que quan s'arriba als -50 graus els grans tampoc hi van. Amb tot, afirmen que "tothom treballa inclòs a -50 o -60 graus", "naden, corren, estem acostumats", detalla Antaoli Nikoláev. El resident afegeix que per suportar aquestes temperatures gèlides és molt important vestir amb peces de roba de materials naturals.